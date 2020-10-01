فن ومشاهير

مروة ناجي تستعد لطرح أغنية أنا هبعد

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من ناحية أخري طرحت المطربة مروة ناجي  فيديو كليب "عايشة بيك " عبر قناتها على "يوتيوب" مؤخرا .

ويحمل كليب "عايشة بيك" الطابع الرومانسي ، وأغنيته من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب فكرة وإخراج أحمد جريزمان.

االجدير بالذكر أن  المطربة مروة ناجى  نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه الشكر لكل من تقدم لعزائها فى والدها الذى رحل عن دنيانا منذ. أيام قليلة 

وقالت مروة ناجى: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء

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