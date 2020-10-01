في ذكرى ميلاد أمين الهنيدي.. عراف تنبأ بنهايته المأسوية

وعاش أمين الهنيدي، سنوات وهو متأثر بـ العراف، رافضا نصائح كل من حوله بعدم تصديق هذه الخرافات، ولكنه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، اكتشف "الهنيدي" إصابته بمرض سرطان المعدة مما جعله يتغيب كثيرا عن عمله الفني وتراكمت عليه الديون وأصيب بالاكتئاب.
بعد فترة من علاج "أمين الهنيدي"، على نفقة الدولة في الخارج عاد إلى القاهرة وقد هزمه المرض وقضى على معنوياته، إذ انتشر في جسمه حيث ظل في العناية المركزة بأحد المستشفيات وهو لا يملك مصاريف علاجه حتى توفي في 3 يوليو عام 1986.
ولم تستطع أسرة أمين الهنيدي، الحصول على جثمانه فور وفاته لأنها لم تكن تمتلك 2000 جنيه قيمة مصاريف العلاج حتى تم توفيرها من زملائه ليتم الإفراج عن جثته ويصرح بدفنه.
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