تحمل أثقالاً.. منة فضالي تؤدي تمرينات قاسية في الجيم.. فيديو

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بنشر مقطع فيديو أثناء تدريب في الجيم وهي تحمل أثقالا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

ظهر في الفيديو مدرب برفقة "منة" من أجل مساعدتها في حمل الأثقال ، حيث تفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بحالة النشاط التي تتمتع بها .

آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". Advertisements العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين

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