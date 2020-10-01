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ليلى علوي في أحدث ظهور لها مع أحمد السقا ومحمد الصغير

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نشرت الفنانة ليلى علوي صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلي علوي في الصور بصحبة أحمد السقا ومحمد الصغير.

وارتدت ليلى علوي بلوزة باللون الابيض وبنطلون جينز مما جعل إطلالتها راقية وأبرزت جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها مما تناسب مع إطلالتها الجذابة.

كما وضعت إكسسوارات و ارتدت سلسلة باللون الفضي وانسيال وخاتم بنفس اللون مما جعل إطلالتها مميزة.

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يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0 

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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