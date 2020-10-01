فن ومشاهير

أصالة تبعث برسالة رضا وتفاؤل لجمهورها

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كتبت الفنانة أصالة رسالة أمل لجمهورها ونشرتها من خلال حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام في خاصية القصة وقالت:

"طلبت من الله الكثير ومنعه عنى،وكان منعه قمة عطائه،فتعلمت أن أطلب ما أريد،وأقبل بما يريد فدائمًا إرادته تأتى بالخير وإرادتى تسوقنى إلى الشر ولا زال يأخذ بيدى إلى الخير حتى تيقنت انه هو الله أرحم الراحمين..مصطفي محمود".

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

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