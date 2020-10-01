أعلن النجم العالمي آشر عن استقباله لمولودته الجديدة من حبيبته Jenn Goicoechea من خلال صورة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر آشر في الصورة وهو يمسك يد طفلته التي اطلق عليها اسم Sovereign، وعلق قائلا: "نحن نشعر بالحب والامتنان لوصول ابنتنا الجميلة Sovereign".
وكان آشر دخل في علاقة مع Jenn Goicoechea في أكتوبر الماضي، بينما تم الإعلان عن الحمل في الصيف بعد أن شوهدت حبيبة مغني الراب الشهير ببطن منتفخ اثناء تجولهما في شوارع غرب هوليوود.
وتعد هذه الطفلة هي ثالث ابنة لـ آشير، حيث لديه ابن يدعى usher v الذي يبلغ من العمر 12 عاما وNiveya يبلغ من العمر 11 عاما.
آشر هو مغني امريكي اشتهر بأغاني ار ان بي منذ بداية التسعينات، وحقق شهرة كبيرة منذ بداية الألفية الجديدة، وحصد جائزة الـ جرامي لأفضل أداء راب.
يشار إلى أن آشر من ضمن النجوم العالميين الذين زاروا مصر في السنوات الأخيرة، وبالأخص واحة سيوة التي قضى فيها إجازاته خلال عام 2018.
ونشر آشر صورًا له وهو يستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى قمة جبل، وأخرى أمام إحدى البحيرات، وتظهر في الصور، الطبيعة الخلابة لواحة سيوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آشر يستقبل مولودته الجديدة من حبيبته Jenn Goicoechea على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.