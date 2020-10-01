هبة الأباصيري: أفضل عرض الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني

عبرت المذيعة هبة الأباصيري عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري حيث يعرض حاليا وحقق نجاحا جماهيريا.

وتابعت هبة في تصريح لصدى البلد، أن فكرة عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني أفضل لأن الجمهور لديه وقت كاف لمتابعة العمل بالإضافة إلى أنه ليس هناك عدد كبير من الأعمال الفنية في هذه الفترة.

وأضافت: سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لي عن العمل خاصة أن هذه التجربة جديدة علي ولم أقدم الشخصية من قبل.