بعد التعاقد مع موسيماني.. نبيل الحلفاوي يدافع عن رينيه فايلر

رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على تغريدة أحد المتابعين له، التي انتقد فيها رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ورأى أنه استفاد من القلعة الحمراء بالتسويق لنفسه، ولم يفيد الفريق الأحمر بنفس القدر.



وكتب أحد متابعي نبيل الحلفاوي، في تغريدته عبر "تويتر": « والله يا فندم هو اللى استفاد من الأهلى لأن الأهلى كده كده كان واخد الدورى السنة دى لضعف المنافسين وهو سوق نفسه باسم الأهلى الماتش الصعب اللى لعبه السنة دى كان بتاع صاندونز وماتشين الزمالك خسرهم هو مدرب أقل من العادى وخد اكبر من حجمه علشان الأهلى».

بينما حرص نبيل الحلفاوي، على الدفاع عن فايلر، قائلًا: «كسب صن داونز.. وكسب الزمالك ماتش وانسحب الزمالك أمامه ماتش.. ثم تعادل ماتش وخسر ماتش».



بأتي ذلك بعدما أرسلت إدارة الأهلي، إيميل رسميًا للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ تخطره فيها بفسخ تعاقده طبقًا للبند المتواجد في التعاقد.

من ناحية أخرى، ويصل الجنوب أفريقي موسيماني إلى مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتولي تدريب فريق الأهلي.

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وكشفت مصادر خاصة بالأهلي أن موسيماني وقع رسميًا علي عقود تدريب الفريق لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وقالت المصادر إن موسيماني سوف يصطحب 3 مساعدين على أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا للإعلان عن فسخ تعاقد فايلر والتعاقد مع موسيماني.