براد بيت يستعين بممثلة أمريكية للإدلاء بشهادتها في قضية الحضانة

كشفت مجلة Us weekly الامريكية في تقرير له ان فريق دفاع النجم العالمي براد بيت يخطط لمطالبة المحكمة الامريكية بان تستدعى الممثلة الامريكية Jillian Armenante من أجل الشهادة في قضية الحضانة على اطفالهما ، حيث تعد صديقة مقربة من زوجته السابقة النجمة العالمية انجلينا جولي.

كما اشارت المجلة الامريكية الى ان اللائحة التي قدمها براد بيت الى المحكمة من اجل إدلاء شهادتهم تضم علماء نفسيين وحراس امن وكذلك اطباء.

ولفتت المحكمة الامريكية الى ان جلسات القضية التي تشغل الرأي العام العالمي ستجري ما بين الخامس وحتى 23 من شهر اكتوبر المقبل.

وكانت القضية الحضانة بين براد بيت وانجلينا جولي بدأت في 2016 منذ اعلان انفصالهما بعد علاقة استمرت 12 عاما منها عامين زواج.

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