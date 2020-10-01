كما اشارت المجلة الامريكية الى ان اللائحة التي قدمها براد بيت الى المحكمة من اجل إدلاء شهادتهم تضم علماء نفسيين وحراس امن وكذلك اطباء.
ولفتت المحكمة الامريكية الى ان جلسات القضية التي تشغل الرأي العام العالمي ستجري ما بين الخامس وحتى 23 من شهر اكتوبر المقبل.
وكانت القضية الحضانة بين براد بيت وانجلينا جولي بدأت في 2016 منذ اعلان انفصالهما بعد علاقة استمرت 12 عاما منها عامين زواج.
قالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي هو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".
وقال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر براد بيت يستعين بممثلة أمريكية للإدلاء بشهادتها في قضية الحضانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.