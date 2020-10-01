المركز القومي للسينما يعرض أفلام معركة الوعي بنادي السينما

المركز القومي للسينما يعرض أفلام معركة الوعي بنادي سينما رموز مصرية. في إطار احتفالات المركز القومي للسينما "برئاسة السيناريست" محمد الباسوسى " بانتصارات أكتوبر المجيدة يعرض نادي سينما رموز مصرية مجموعة افلام (معركة الوعي) للمخرج "مختار علي". يقام نادي سينما رموز مصرية بنادي الياسمين ٣ التابع لإدارة النوادي بالقوات المسلحة يوم السبت القادم الموافق ٣ أكتوبر. والدعوة عامة لمحبي وجمهور السينما في تمام السادسة مساء بنادي الياسمين ٣ بمدينة المستقبل طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

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