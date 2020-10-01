علي ربيع عن بوستر فيلمه الجديد: اللي قالي مش هتوصل تعالي شوف اللي بيحصل

روج الفنان علي ربيع لفيلم الخطة العايمة ونشر صورة البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي ربيع قائلا: "البوستر الرسمي#فيلم_الخطه_العايمه بأمر الله يوم ٦ أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي اي حد هنا قالي مش هتوصل تعالي يلا بقي شوف ايه الي بيحصل #حمزون #علي_ربيع".



طرحت شركة إنتاج الإعلان الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" قبيل طرحه فى دور العرض خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.



اقرأ أيضا:

أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته

Advertisements

أسود فاتح.. روجينا تضع نفسها في موقف محرج بعد نشر أفيش مضروب

محمد صبحي يرفض تقديم شخصية طبيب الغلابة في مسلسل.. اعرف السبب



وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.



"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.