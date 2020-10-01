نجلاء بدر تثير تساؤلات الجمهور بصورة على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بنشر صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

الصورة جمعتها بمجموعة من الفنانين على رأسهم يسرا ونسرين أمين ومحمود العسيلي وعمرو منسي.

تفاعل الجمهور مع الصورة وانهالت التعليقات أبرزها: "هل هناك عمل فني جديد وآخر تساءل عن الجديد الفتة المقبلة".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.