نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
حالة من الجدل الواسع شهدتها الأيام القليلة الماضية خاصةً بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على إنستجرام.
رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على تغريدة أحد المتابعين له، التي انتقد فيها رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ورأى أنه استفاد من القلعة الحمراء بالتسويق لنفسه، ولم يفيد الفريق الأحمر بنفس القدر.
روجت الفنانة غادة عادل لفيلمها الجديد "الخطة العايمة" حيث نشرت البوستر الرسمى للفيلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
تعرض الفنان حمادة صميدة "للتنمر" بعدما نشر مجموعة صور له برفقة أولاده، عبر "السوشيال ميديا" وتفاجأ بتعليقات مسيئة وتنمر كبير، هذا الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| حقيقة إصابة أصالة بفيروس كورونا.. ونبيل الحلفاوي يدافع عن رينيه فايلر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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