أفراح القبة يعود من جديد على المسرح العائم اليوم

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى "أفراح القبة" يعود من اليوم فى موسم جديد. حيث سيعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر الحالي على المسرح العائم بالمنيل فى تمام السابعة مساء. العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ ، العرض بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح ، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور

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