و ظهر كريم قاسم في الصور علي البحر و هو يرتدي قميص باللون الابيض و بنطلون باللون الابيض.
وتصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio التي تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزع في مختلف أنحاء العالم
وتحدث كريم قاسم في العدد الجديد من مجلة Digital Studio عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.
وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وملابس من dstore Egypt
يذكر أن كريم قاسم قد شارك في عدد من الأعمال العالمية منها The First Line وSawah الذين يعرضوا الآن على منصة Netflix كما شارك في المسلسل البريطاني The State
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي البحر.. كريم قاسم يشارك جمهوره أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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