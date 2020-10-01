نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر فيها بإطلالة جذابة. تضامن رواد السوشيال ميديا مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف وافتقار المنصة العمل على المعايرة السامية. Advertisements احتفلت الفنان هبة مجدي بعيد ميلاد والدتها عبر خاصية الاستوري من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. هنّأت المطربة أنغام الفنانة منى ذكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود". نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. مصريون يطالبون بمقاطعة تويتر.. كارولين عزمي تشغل إنستجرام بلون شعر جديد.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد والدته... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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