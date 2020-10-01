نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رحاب الجمل في الصوره وهي ترتدى قبعه و جاكت جينز و تيشرت باللون الابيض مما جعل اطلالتها مميزه . أما من الناحية الجمالية، لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب و الغريب ووضعت احمر شفاه باللون الازرق مما لفت انتباه متابعيها . وجاءت التعليقات كالتالي : - اكيد ده مش لون روج - دي الصوره اكيد باظت Advertisements - شكلك حلو برضو شاركت رحاب الجمل فى رمضان الماضي 2020 بمسلسل البرنس بطولة النجم محمد رمضان وأحمد زاهر، ومحمد علاء، وريم سامي" وأحمد داش وأحمد فهيم. يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكياج غريب.. رحاب الجمل تصدم متابعيها بأحدث إطلالة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.