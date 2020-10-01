دوت الخليج يكرم أحمد فلوكس.. صور

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حل النجم أحمد فلوكس ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري مساء اليوم، وهو أول لقاء صحفى له بعد عودته إلى زوجته الاولى، وكشف العديد من المفاجآت.كما تحدث أحمد فلوكس عن سر اتجاهه للغناء، وهل سيستمر في هذا المجال أم أنها كانت مجرد تجربة عابرة له.

وتطرق أيضا إلى كواليس أعماله الجديدة سفينة نوح وبأمر الحب، وتفاصيل تكوينه شركة انتاج فنى.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الممر، كشف أحمد فلوكس العديد من الأسرار عن العمل، ونيته للاستمرار فى تقديم الأعمال الوطنية أو الحربية مجددا.

