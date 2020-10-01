متشوق لرأى الجمهور.. ظافر العابدين يعلن موعد عرض الجزء الثانى من عروس بيروت

وظهر فى الصورة البوستر الرسمى لمسلسله عروس بيروت .

الجزء الثاني من مسلسل #عروس_بيروت بداية من ١١ أكتوبر على قناة #MBC4 الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية ، ٨ مساءًبتوقيت القاهرة متشوق لمعرفة آرائكم". وكتب ظافر العابدين على الصورة:"

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وعرضت قناة الغد تقرير فيديو لـ الفنان التونسي ظافر العابدين، وهو يتحدث عن رداءة المقاعد على إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التونسية، معبرًا عن استيائه من الوضع الحالي ومطالبًا بالتغيير.

وأوضح الفنان التونسي، قائلًا: مستاء من الحالة التى وصلت إليها الخطوط التونسية، معتبرًا أن هذه أفضل طريقة لمحاربة الفساد بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي وعدم أخذ الرأى العام على محمل الجد.

و أظهر المقطع حجم الإهمال وعدم نظافة المكان، وتهتك المقاعد وسوء وجبة الطعام معلقا حان " وقت التغيير".