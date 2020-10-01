الفيل الأزرق 2 يشارك في مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك

يستعد مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك لعرض فيلم الفيل الأزرق ٢ للمخرج مروان حامد، وذلك يوم السبت ٣ أكتوبر الساعة ٦ مساءً.
مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك أول مهرجان رسمي بالتعاون من وزارة الثقافة ومؤسسات السينما الدنماركية وبلديات الدنمارك، ويهدف إلى إبراز التنوع في العالم العربي، وذلك من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام العربية التي توضح معالم الثقافة العربية، ولكنه لم يستطع منافسة المهرجانات العربية فى أوروبا حتى الان وعلى رأسها مهرجان مالمو بالسويد.
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