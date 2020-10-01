ريم البارودي تكشف معاناتها من عيب خلقي وسبب غضبها من نادية الجندي ..بالفيديو

ريم البارودي إرتات اخيراً الرد على التنمر الذي تتعرض له اثناء الكلام، كاشفة عن عيب خلقي في فمها وذلك خلال اطلالتها في برنامج "من مصر" الذي يعرض على شاشة قناة CBC، كما كشفت تفاصيل تعرضها للظلم من النجمة القديرة نادية الجندي وتحدثت عن استلهامها اسلوب الرد على المتنمرين من النجم حسين الجسمي.

ريم البارودي تكشف معاناتها من عيب خلقي في فمها

الفنانة المصرية ريم البارودي تحدثت عن اتهامات الجمهور لها بأنها "تتدلع" اثناء كلامها من خلال تحريكها شفاهها بطريقة معيّنة، إلا ان ريم البارودي قالت بأنها تعاني من عيب خلقي في شفاهها "اعوجاج"، وبأنها لا تقصد "الدلع" في الامر على الإطلاق.

ريم البارودي استرجعت معاناتها من السمنة في فترة المراهقة وقالت بأنها كانت سمينة جدا، ولا تنزعج من هذا الأمر لأنه ليس عيباً خلقياً وبأنها اتخذت قرارها لاحقاً بالتخلص من وزنها الزائد لتصبح بشكل مختلف وأكثر رشاقة ونحافة.

ريم البارودي تكشف سبب غضبها من نادية الجندي

الفنانة المصرية ريم البارودي تطرقت ايضا الى كواليس بداياتها الفنية بعمر الـ 14 عاماً لافتة الى أنها تعرضت للظلم من الفنانة نادية الجندي التي اختارتها للمشاركة في فيلم "امرأة هزت عرش مصر" الذي عرض عام .

1995 وتحدثت عن تفاصيل الواقعة قائلة :"عندما كانت طالبة في المدرسة وكان عمري 14 سنة، شاركت في فيلم "امرأة هزت عرش مصر حيث اختارتني نادية الجندي لتجسيد دور الملكة ناريمان وكنت صغيرة أوي، وشالت لي كل المشاهد بتاعتي ومفضلش إلا مشهدين تلاتة والباقي كله اتشال ومعرفتش اتشالت ليه".

ريم البارودي أكدت بأن نادية الجندي دوت الخليج من تختار حذف أي مشاهد في فيلمها، مشيرة الى انها علمت لاحقاً بأن سبب الحذف يرجع لظهورها بشكل سمين جداً، لذا اتخذت قرارا من حينها التخلص من وزنها الزائد.

Advertisements

ريم البارودي "حسين الجسمي ألهمني بطريقة الرد"

الفنانة المصرية ريم البارودي تطرقت ايضا الى الأزمات الشخصية في حياتها مؤكدة بأنها قررت أن تلتزم الصمت تجاه مشاكلها، وأن تصبح حياتها الشخصية خط أحمر بعيدة عن الأضواء، مشيرة في الوقت عينه بأنها لا تمانع أن تعمل مع الأشخاص الذين اختلفت معهم على مبدأ أن "المصالح عندما تلتقي تتصالح".

وردا على تفاعلها مع التعليقات السلبية عبر السوشيال ميديا، قالت إنها امتنعت عن الرد عليهم وأصبحت تحظر الحسابات المسيئة بخاصية البلوك، موضحة بأنها اتخذت هذا القرار عقب عودتها من أداء مناسك العمرة حيث نشرت بعض الصور وتلقت تعليقات تسخر من ملامح وجهها، وبعدها نصحتها صديقتها وفاء عامر بالتوقف عن الرد على أصحاب التعليقات المسيئة حتى لا تُفسد ثواب أداء العمرة.

ريم البارودي لفتت الى أنها تتعلم من تعامل بعض الفنانين مع التعليقات المسيئة، مثل الفنان حسين الجسمي الذي واجه حملة انتقادات موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، لكنه تعامل معها بشكل راقي.

وتمنت أخيراً أن تكون أخبارها في وسائل الإعلام عن أعمالها الفنية أو برامجها، معلنة عن تحضيراتها لتقديم برنامج جديد عبر قناة النهار المتعاقدة معها حتى 2022.

ريم البارودي تثير جدلاً بسبب تغير ملامحها

ريم البارودي اثارت جدلاً واسعاً في الساعات الماضية بعد نشرها أحدث جلسة تصوير على حسابها عبر انستقرام وظهرت بها بإطلالة جديدة وبملامح متغيرة أيضاً، ما جعل الجمهور يتهمها بالخضوع لعمليات التجميل بينما اشار آخرون الى استخدامها للفوتوشوب.