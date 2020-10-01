هبة الحسين وعايض يوسف يستمتعان بإجازتهما في جدة..فيديو وصور

هبة حسين الفنانة السعودية وزوجها عايض يوسف ظهر كل منهما في العديد من الفيديوهات خلال الفترة الماضية التي كشفت عن استمتاعها بنزهات شهر العسل، وكانت آخر الفيديوهات التي ظهر كل منهما فيها أثناء تواجدهما في جدة بالمملكة العربية السعودية لقضاء اجازتهما.

هبة الحسين وعايض يوسف يقضيان إجازتهما في جدة

هبة الحسين نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمعها مع زوجها الفنان السعودي عايض يوسف، وظهر الثنائي في حالة انسجام واضحة، أثناء رحلتهما إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، هبة الحسين وعايض يوسف ظهر كل منهما في الفيديو وهما يغنيان أغنية "يا هيه" إحدى أبرز أغاني الفنان السعودي الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو أثناء سباحته حيث التقطت له زوجته فيديو، و اكتفت هبة الحسين بتعليق مختصر على الفيديوهات التي نشرتها فكتبت: "صباح الخير".

ظهور متواصل لهبة الحسين وعايض يوسف

هبة الحسين ليست المرة الأولى التي تنشر فيديوهات تجمعها مع زوجها عايض يوسف حيث نشرت قبل ذلك أكثر من فيديو معه داخل السيارة، وفي أحدث هذه الفيديوهات سعت الفنانة والإعلامية هبة الحسين إلى التصوير بدون علم زوجها الذي كان يقود السيارة ولم ينتبه إلى ما تفعله زوجته في وقت كان يهتم بالحديث معها، مما تسبب في ضحك الثنائي من الموقف الذي تعرض له الفنان السعودي، وقد تم تداول الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحبى النجمين، وكان عايض يوسف قد شارك خلال الأيام الماضية في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90.

Advertisements A post shared by (@anjo64_) on Sep 29, 2020 at 11:26am PDT

حملة هجوم تعرض لها كل من عايض يوسف وهبة الحسين بعد زواجهما

عايض يوسف وهبة الحسين قد أعلن كل منهما عن زواجهما في بداية شهر سبتمبر الماضي، وقد تسبب الخبر في جدل واسع بسبب عدم الكشف عن أي تفاصيل قبل حفل زفاف الثنائي حيث تعرضا لحملة هجوم من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل دونا الحسين شقيقة الفنانة والإعلامية هبة الحسين ترد على هذه الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له شقيقتها وزوجها الفنان عايض يوسف بعد حفل الزفاف، ووصفت حملة الهجوم على شقيقتها بـ"الحقد والحسد".

دونا الحسين أكدت في الفيديو الذي نشرته أنها تتوقع عدم توقف المهاجمين لزواج عايض يوسف وهبة الحسين، واصفه ما يتعرضان له من هجوم بأنه من قبل حاسدين فقالت: "لا اعرف ما هو الرد الأفضل على هؤلاء المهاجمين لأنني لا أتوقع ان يتوقفون بعد تعليقي هذا، لان المريض سوف يظل مريض للأبد، ولكن اقول الله يعينكم على نفسك لأنكم لن تعيشون الفرحة ولا تعرفون معنى السعادة بسبب كمية الحقد والحسد في قلوبكم".