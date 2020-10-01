صور مسرحية "من 20 سنة" لأشرف عبد الباقي ونجوم "مسرح مصر"

عروض مسرح مصر تتواصل، حيث تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "من 20 سنة".

وبحسب بين رسمي من إم بي سي، تدور أحداث مسرحية " من 20 سنة"، في اطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سر يغير مجري حياتهم مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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