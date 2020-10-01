هل تعود نورمان أسعد للساحة بعمل مع بسام كوسا ؟ شاهدوا الرد بالفيديو

بسام كويسا تحدث في رسالة صوتية مع برنامج "mbctrending" عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "سوق الحرير" الذي يشارك في بطولته، كما أوضح حقيقة مشاركته في عمل جديد مع الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد.

حقيقة مشاركة بسام كوسا والفنانة المعتزلة نورمان أسعد في عمل جديد

بسام كوسا في برنامج "mbctrending" كشف عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية عن مشاركتها في بطولة عمل جديد مع الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد التي لم تظهر في أي عمل فني منذ ما يقارب الـ12 عام، حيث نفى بسام كوسا هذا الخبر وأكد أنه ليس لديه أي معلومة عنه، وأوضح الفنان السوري أن هناك العديد من الأخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وتصنع جدلا لذلك لا يفضل الرد عليه بشكل مستمر فقال: "لا أمتلك أي معلومات عن هذا الخبر، ولا أعرف شيء عن مصدره، وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عليها العديد من الأخبار الغير صحيحة وتحدث حالة من الجدل، لذلك لن أظهر لكى أرد على مثل هذه النوعية من الأخبار"، وكان آخر ظهور للفنانة السورية المعتزلة في عزاء والد زوجها بشهر يوليو الماضي.

بسام كوسا يستعد لتصوير الجزء الثاني من "سوق الحرير"

"سوق الحرير" هو أحدث الأعمال التي يشارك في بطولتها الفنان بسام كوسا الذي تحدث عن تفاصيل الخاصة بالجزء الثاني من العمل وكذلك عن رأيه في نجاح الجزء الأول فقال: "المسلسل عن علاقات انسانية اجتماعية وعن التطور الصناعي الذي حدث في فترة الخمسينات، لكن يتمتع المسلسل بالحكاية الشعبية الانسانية البسيطة والتي أيضا تمتع بها الجزء الأول، أما نسبة الرضا عن الجزء الأول فهذا أمر نسبي، فخلال السنوات الـ10 الماضية هناك انهيار ثقافي وفني في العالم وأعرف تماما أن ما نقدمه ليس هو المطلوب، لكن نحن نعمل من أجل الدفاع عن الحياة ومحيطنا، وهذا لا يعفينا من المسئولية لكن يضعنا أمام معادلة لسنا راضين عنها، فدائما الهدف أن نقدم عمل درامي محترم بفكرته ومن خلال صناعته، أي عمل يحترم نفسه، أما غير ذلك فهو مرهون بالظروف".

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ملاحظات بسام كوسا على الجزء الثاني من "سوق الحرير"

بسام كوسا أوضح أيضا أنه قدم العديد من الملاحظات الخاصة بسيناريو الجزء الثاني من مسلسل "سوق الحرير" حيث أكد: "قدمت بعض الملاحظات الخاصة بالجزء الثاني من مسلسل (سوق الحرير) وهكذا فعل بعض المشاركين في العمل، وكان هناك وجهات نظر لكنها تعود في النهاية لكاتب السيناريو الذي تقبل الملاحظات بشكل إيجابي"، وقد شارك في الجزء الأول من المسلسل كل من بسام كوسا، وسلوم حداد، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، والعمل من تأليف بسام الملا، وحنان حسن المهرجي، وإخراج بسام الملا.