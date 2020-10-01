صور كنزة مرسلي تحتفل بحصولها على "الماجستر": "سعيدة وفخورة بتخطي هذا التحدي"

كنزة مرسلي تعيش أسعد أيامها حالياً حيث تمكنّت من الحصول على درجة الماستر بعد مرورها بتحديات صعبة كما قالت، كاشفة عن تفاصيل تجربتها هذه بتدوينة مؤثرة حثّت فيها الجميع على السعي نحو طموحه بعزيمة وارادة كبيرة، كما احتفلت مؤخرا بتكريمها من بلدها الجزائر من قبل وزارة الثقافة والفنون بعدها قيامها بحملة ترويج للزي التقليدي الجزائري.

كنزة مرسلي تحتفل بنيلها درجة الماستر

‎ الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي شاركت جمهورها فرحتها بنيلها درجة الماستر الجامعية واصفة بأن سعادتها بهذا الحدث بطعم مختلف و يتفوق على تجاربها في عالم الفن، مؤكدة بأنها اختارت التحدي وإكمال مسيرتها العلمية رغم العديد من الصعوبات التي واجهتها.

كنزة مرسلي نشرت مجموعة صور لها وهي ترتدي بدلة التخرج الأنيقة باللون الوردي، وأرفقت ذلك بتدوينة طويلة تحدثت فيها عن هذه المرحلة من حياتها ومدى فخرها بهذا الإنجاز الدراسي لها وكتبت قائلة :"اليوم حبيت نشارككم فرحة لطالما حسّيت بيها عبر مراحل عديدة من حياتي و لكن هاد المرة جات بطعم مختلف ".

Sep 30, 2020 at 12:05pm PDT

وعبرت عن فخرها وتابعت قائلة :"..أنا جد سعيدة و فخورة اليوم بتخطي هذه المرحلة اللي كانت بالنسبة ليا تحدي ! الكثير منكم ممكن رح يستغرب من هاد الكلمة ! نعم تحدي !!! بكل بساطة لان انا قبل ما نظهرلكم منذ خمس سنوات كفتاة حالمة حبها و طموحها الفن و الموسيقى .. كنت اخذت شهادة الليسانس في الاعلام تخصص سمعي بصري و انطلقت لتحقيق حلمي اللي كان هو شغلي الشاغل و شغفي في الحياة .. و الحمد لله كنت طايرة فوق السحاب و انا نشوف في حلمي يصبح حقيقة بعد تعب و جهد و اصرار كبير .. مع العلم انه كان عندي دايما ايمان و قناعة ان طلب العلم ما عندوش لا حدود لا شهرة و لا سن معين .. ما كان حتى حاجة تمنع اي انسان انه يزيد يقرا و يتعلم في اي مجال و تحت اي ظرف ..".

كنزة مرسلي كشفت عن طموحها الدائم بالدراسات العليا وتشجيع والدتها لها بهذا الإطار فأردفت :" طمحت دائما اني نكمل دراسات عليا في المجال اللي حبيته و اخترته عن قناعة بعد ما نصحتني بيه والدتي الله يطول في عمرها لما كنت ضايعة نوعا ما في اختيار التخصص و الحمد لله عمري ما ندمت اني اخترته .. لانه فعلا يشبهني ..".

ولم تخفي كنزة مرسلي محاولة البعض إحباطها عن استكمال دراستها بعد اجتيازها شوطاً لا بأس به في مسيرتها الفنية وعالم الشهرة لكنها لم تلتفت الا كل ذلك وقررت بعزم متابعة دراستها العليا وقالت :" من سنتين قررت و بكل قناعة اني نرجع لحياة الدراسة اللي بصراحة كنت متوحشتها بزاف بيها بحلاوتها بصعوبتها بتفاصيلها الكبيرة و الصغيرة و نكمل ماستر ،رغم انه الكثير من الناس لم يتقبلو الفكرة و قالولي كيفاش بعدما اصبحتي مشهورة و بزاف ناس تعرفك و بعد ما تجاوزتي الكثير من المحطات الفنية ووقوفك على مسارح و ظهورك في مختلف وسائل الاعلام ووووووو ترجعي تقراي؟؟ نتفهمهم لان القرار يبدو جنوني لحد ما لكن و مع ذلك تحديت نفسي و كانت عندي الشجاعة الكبيرة اني قدرت نديرها، و اليوم انا جد فخورة بنفسي!".

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كنزة مرسلي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بخطوة نيلها الماستر مؤكدة بأن طعم النجاح بهذه الخطوة تفوق على تجربتها في الفن، وتابعت في تدوينتها :" ونقدر نقولكم و بدون ادنى مبالغة انه رغم كل المغامرات و التجارب اللي مريت بيها في حياة الفن منذ خمس سنوات الى اليوم ما كان حتى حاجة قدرت تحسسني بالشعور اللي حسيته لما رجعت للجامعة و الله مش مبالغة لكن و انا نكتب درك في هاد الكلمات تأثرت و و تبعثرت كلماتي و انتابني بعض الحزن انه المغامرة انتهت اليوم لكن الحياة لم تنتهي بعد ..".

وختمت كنزة مرسلي تدوينتها بالكشف عن طموحها ايضا بنيل درجة الدكتوراه، وحثت الجميع على طلب العلم والسعي نحو أهدافهم، فأضافت في منشورها :"تقولولي ما هو هدفك اليوم ؟ نقولكم بصريح العبارة : الدكتوراه ! اعرف كلمة كبيرة لكن لا مستحيل مع الحياة..لذلك أنت او أنتِ لو عندك هدف معين او تجربة حاب تعملها انطلق و ما تضيعش الوقت ، النهار اللي يروح ما يوليش و هاد الحياة نعيشوها مرة ! لذلك عيشها كيما راك حاب انت تعيشها و ما تخلي حتى واحد يأثر على افكارك او قراراتك".

تكريم كنزة مرسلي في الجزائر

الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ أعربت عن سعادتها قبل حوالي اسبوعين بعد تكريمها في بلدها الجزائر من قبل وزارة الثقافة والفنون جراء قيامها بحملة ترويج للزي التقليدي الجزائري.

morsli) on Sep 19, 2020 at 9:00am PDT

وقالت كنزة مرسلي بأنه منذ صغرها تحلم بتجربة تلقي تكريم من وطنها وبالفعل حققت هذا الحلم، داعيةً الجميع أن يحلموا، فلا هدف في الحياة مستحيل.

ونشرت كنزة فيديو من لحظات تكريمها، وكتبت تعليقاً :"تكريم الفنان من بلده عنده طعم خاص، هاد الجملة لطالما سمعتها وانا طفلة لما كنت نشوف مختلف و أكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم ، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه ...؟ وراهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة وحسيت نفس الاحساس وربما اعمق لان التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة و الفنون، هاد الشي اللي يزيدني فخر واعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم ...

آخر أعمال كنزة مرسلي

على صعيد فني، طرحت الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي قبل حوالي شهرين فيديو كليب أغنيتها الجديدة "غلطة زمان" عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات Nassim Benslimane, Salah Djehiche، وألحان Dj Adel وتوزيع Phenix وميكس وماسترينغ DJ Imad.