12 صورة لـ ليلى علوي ترصد أجواء إجازتها بعد انتهاء الصيف والجمهور يغازلها "لا تكبر ابداً"

ليلى علوي كانت نجمة الإنستغرام طيلة فصل الصيف بإطلالاتها الحيوية المليئة بالطاقة الإيجابية والبهجة خاصة على شاطئ البحر، وتصدرت اهتمام الجمهور بمجموعة الصور التي تناوبت على نشرها وبدت فيها بجمال ملفت وشبابي وكأنها لا تكبر في العمر وفق تعليقات جمهورها.

ومع انتهاء اجازة الصيف، نسترجع معكم اللحظات المميزة التي استجمت فيها ليلى بين الطبيعة وخاصة على البحر.

ليلى علوي مستلسمة لنعمة الطبيعة

الفنانة ليلى علوي اختارت توديع فصل الصيف من امام شاطئ البحر الذي تعشقه حيث أمضت معظم اجازاتها لهذا الموسم وهي تستمتع بالمشي على الرمال والإستجمام تحت أشعة الشمس وممارسة هواية السباحة، فنشرت مجموعة صور لها ظهرت فيها بالفستان الأبيض وأرفقتها برسالة تضمنت وصف شعورها وهي تستمتع باجواء الطبيعة الخلابة.

وكتبت قائلة :" عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا .. نعمة الهوا والخضرة والماية .. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان .. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة .. إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

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ليلى علوي: "الروح يداويها نسم هوا"

ليلى علوي التي نشرت العديد من اللقطات المميزة لها ضمن اجازتها الصيفية، ظهرت في مجموعة صور على شاطئ الساحل الشمالي حيث كانت تستمتع بالبحر مرتدية فستان باللونين الأبيض والأزرق، وعلقت قائلة: "والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا"، في إشارة الى عشقها الشديد للبحر وأجوائه.

وتناوبت النجمة الجميلة على نشر العديد من صورها على البحر، بينما تفاعل الجمهور بشكل واسع معها، متغزلين بجمالها واطلالاتها، وأعربوا في الوقت نفسه عن انبهارهم بمدى حيوية وشباب نجمتهم معتبرين بأنها "لا تكبر ابداً".

ليلى علوي تشجع السياحة في مصر

ليلى علوي شاركت ايضا جمهورها بمجموعة صور لها أثناء قيامها بجولة داخل معالم سياحية في مصر، وقامت بالترويج للسياحة في وطنها في اليوم العالمي للسياحة، وظهرت وهي تلتقط الصور داخل أحد المعابد الأثرية القديمة، وأرفقت ذلك برسالة كتبت فيها :"بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله .. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات .. ولأن اللي فيها مش ف غيرها .. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود .. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه في الدنيا..بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزوروا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".