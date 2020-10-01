صلاح عبد الله يوجه رسالة للمخرجة شيرين عادل

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع المخرجة شيرين عادل.

وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا "#الناس_الحلوة‬ أختي الصغيرة المخرجة الكبيرة Shereen Adel الريان،الوالدة باشا،شقة فيصل وهوجان إتجمعوا#في_يوم_وليلة الجدع اللي يعرف مين في المرايا أعلى الصورة عاليسار".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

ويعد مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضي

كما شارك صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".