"ولا هاترجى ولا هتحايل" جديد حلمي عبد الباقي

حققت أغنية الفنان حلمي عبد الباقي "ولا هاترجى ولا هتحايل" نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات على السوشيال ميديا وقناته على يوتيوب وهي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي وألحان المطرب تامر عاشور.

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كان عبد الباقي طرح مؤخرا عددا من الأغنيات "السنجل" ومنها "اتخدعت" و"أنا مش حزين" و"أعذروني" حققوا نجاحا ملحوظا على حد قوله كما طرح حلمي مؤخرًا أغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا إلى أنه لايزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.

حلمي عبد الباقي أكد أنه يجب على كل المطربين خاصة أبناء جيله العمل على أنفسهم بشكل جاد وتقديم أعمال تتناسب مع التطور الحادث من أجل صناعة فن جيد يرضي كل الأذواق ويكون مواجها لموجة التردي الحالية في جانب من صناعة الموسيقى والغناء.

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حلمي يستعد قريبا لطرح أغنية جديدة بعنوان "حبيتك" كلمات على فتحي وألحان عماد تاج.

حلمي عبد الباقي كان واحدًا من نجوم الغناء نهاية القرن الماضي وحصل على لقب مطرب الجامعة الأول 3 مرات، ثم بدأ مسيرته الاحترافية بألبومه الأول "الغربة" بعدها أصدر العديد من الألبومات ومنها "عيني عليكي"، و"عجبتيني"، و"إوعديني"، و"سلم عليها"،و" حاضر" و"هات إيدك"، من أشهر أغنياته "ذكريات" و"نورت أيامي".

كما خاض عدة تجارب في التمثيل، وقدم أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية، مثل فيلم "زمن الجدعان" ومسرحية "جنون البشر" إلى جانب المشاركة مع نيللي في فوازير "الدنيا لعبة".