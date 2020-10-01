مدرك لقيمة الأهلي.. نبيل الحلفاوي يشيد بتعاقد الأهلي مع موسيماني

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "#موسيماني.. بالنسبة للمنتخب أنا من المنحازين للمدرب المصري. لأنه يتسلم الجاهزين ويوظفهم ويبث فيهم الروح. أما بالنسبة للأندية فهي مصنع اللاعبين.. وقت طويل للتدريب والتطوير. وهنا".
واضاف نبيل الحلفاوي " وهنا أفضل الأوروبيين لصلتهم المباشرة بأحدث الأساليب العلمية المستخدمة في المصنع. فهل جنوب أفريقيا أكثر مواكبة منا للتطورات الأوروبية؟ ربما.
أما الجوانب الإيجابية في هذا الاختيار فهي أنه أولا صاحب سيرة ذاتية قوية.. ثانيا على دراية بدروب أفريقيا ولن يحتاج وقتا للتأقلم..".
وتابع نبيل الحلفاوي" وهو الأهم متابع جيد للأهلي والكرة المصرية. مدرك لقيمة الأهلي ويكاد يكون منبهرا بجماهيريته رابعا على المستوى الشخصي هو يجيد التعامل مع الإعلام. نجاحاته لم تنل من تواضعه متفائل به وأثق أنه سرعان ماسيكتسب محبة اللاعبين والجمهور وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمستطيل الأخضر".
ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.
اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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