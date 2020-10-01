فن ومشاهير

شاهد هانى رمزى من أحدث ظهور له مع اللاعب محمد صبحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شارك النجم هاني رمزى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هانى رمزى فى الصورة برفقة اللاعب محمد صبحى.

وكتب هانى رمزى معلقًا على الصورة: "سعدت النهاردة بلقاء كابتن محمد صبحى #الكوره #كوره_القدم".

اقرأ أيضًًا:

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد هانى رمزى من أحدث ظهور له مع اللاعب محمد صبحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا