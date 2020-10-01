بعد ظهوره بـ لوك مختلف.. كاظم الساهر يتصدر تريند جوجل

تصدر المطرب العراقي كاظم الساهر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بعد تصدره غلاف مجلة "فوج العربية للرجل" (Vogue Arabia Man) لعدد خريف/ شتاء 2020، بمجموعة من الصور المعاصرة.
وظهر كاظم الساهر بطريقة جديدة كما لم ترونه من قبل، ولأول مرة بالنسبة له، يتخلى المطرب العراقي عن بدلته السوداء الكلاسيكية المعتادة والقميص الأبيض.
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واختار كاظم الساهر لوك أكثر تنوعًا وجرأة في تصاميم الموسم الجديدة، فنشاهده باللون الرمادي.
تصريحات كاظم كانت مثيرة للجدل بجانب الصور، حيث تحدث عن نشأته وأحلامه لوطنه الممزق العراق.
وقال كاظم الساهر: "نشأت في بيئة غرس فيها الكثير من القيم الجيدة، مثل احترام الذات واحترام الآخرين، حملت العراق معي إلى أبعد بقاع العالم من خلال صوتي، ورسمت أفضل صورة له حتى يفهم الناس أن العراق لا يستحق الحرب".
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