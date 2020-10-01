بعد ظهوره بـ لوك مختلف.. كاظم الساهر يتصدر تريند جوجل

تصدر المطرب العراقي كاظم الساهر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بعد تصدره غلاف مجلة "فوج العربية للرجل" (Vogue Arabia Man) لعدد خريف/ شتاء 2020، بمجموعة من الصور المعاصرة.

وظهر كاظم الساهر بطريقة جديدة كما لم ترونه من قبل، ولأول مرة بالنسبة له، يتخلى المطرب العراقي عن بدلته السوداء الكلاسيكية المعتادة والقميص الأبيض.



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واختار كاظم الساهر لوك أكثر تنوعًا وجرأة في تصاميم الموسم الجديدة، فنشاهده باللون الرمادي.