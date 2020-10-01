ببغاء على رأسه ..شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مكى على إنستجرام

شارك الفنان احمد مكى جمهورهـ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيدوهات " انستجرام". وظهر مكى فى الصورة وعلى رأسه ببغاء. وإشتهر مكى بحبه للطيور بأنواعها المختلفة من العصفور للببغاء وغيرها. اقرأ أيضًا: كانت احدث أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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