حفل ملك وملكة جمال الأطفال بمشاركة حمادة هلال

يقام مساء غد الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر بمشاركة وزارة الثقافة والمجلس القومي لثقافة الطفل أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي ستقام تحت اسم "مهرجان بيندولين"، ويحييها النجم حمادة هلال والذي يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي.
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وللظروف الإستثنائية سيتم غدا اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" منذ أيام قليلة.
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