ابنة شاروخان تتعرض للعنصرية.. تفاصيل

تعرضت سوهانا ابنة ملك بوليود النجم شاروخان للعديد من الانتقادات والتعليقات العنصرية على لون بشرتها وشكلها وذلك بعدما شاركت صورة لها عبر انستجرام.
وقالت ان من وصفوها بالقبح رجال ونساء ناضجين، وأضافت سوهانا ان هي ومن وصفوها بذلك جميعهم هنود، لونهم مثلها ومهما فعلوا لن يستطيعوا تغيير الأمر.
كما قالت سوهانا ان المحزن في الأمر هو كراهية شعبك لك، واضافت ان مقاييس الجمال ليست باللون وانها فخورة بلون بشرتها البني وسعيدة به للغاية وان عليهم أن يكونوا كذلك.
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