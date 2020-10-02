أخبار الفن.. عمرو عبد الجليل يكشف عن مرض ابنه.. أحمد فلوكس فى ضيافة دوت الخليج

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

قال الفنان عمرو عبد الجليل، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إنه يستمع إلى دوره بتفاصيل كاملة من مؤلف ومخرج العمل، أكثر من اهتمامه بقراءة السيناريو، مؤكدًا أنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل، وأن الأهم بالنسبة له هو التمثيل.

وجه الفنان شادي خفاجة استغاثة لوزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء المصري، لإنقاذ والده بعد دخوله في غيبوبة وفقدانه للوعي، نتيجة تعرضه لما وصفه بـ إهمال طبي بمستشفي عين شمس التخصصي.

حرصت الفنانة غادة عادل على نشر صورة بصفحتها بموقع انستجرام مع ابنها الأكبر بمناسبة عيد ميلاده، وانهالت التعليقات المهنئة لهما.

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حل النجم أحمد فلوكس ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري مساء اليوم، وهو أول لقاء صحفى له بعد عودته إلى زوجته الاولى، وكشف العديد من المفاجآت.

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بر إنستجرام بصور لها وزوجها أوكا من ايام طفولتهم.

يوافق اليوم الخميس 1 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ديانا حداد، فهي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1976، وتحتفل بعيد ميلادها الـ43، واسمها بالكامل ديانا جوزيف حداد.