جمال العدل: الدراما المصرية تتصدر الريادة في المنطقة العربية

قال المنتج جمال العدل إن مصر لا تزال رائدة فى صناعة الدراما بالمنطقة، منذ عام 1960، مشيرًا إلى أنه كان لابد من تنظيم مسألة عرض المسلسلات فقامت الشركة المتحدة بتنظيم الأمر كما قامت بضبط أسعار السوق.

وشدد على أنه لا توجد أى شركة تحتكر إنتاج المسلسلات حاليًا في مصر، مشيرًا إلى أن الادعاءات التي تطلقها الجماعات الإرهابية باحتكار شركة واحدة بإنتاج المسلسلات الرمضانية، دعوات كاذبة ولا ينبغي الالتفات إليها.

وتابع العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان أنه في الموسم الرمضاني أنتج عملين دراميين وكانا من أنجح الأعمال.

وأضاف العدل: معروف أن التغيير فى أى مجال بالحياة يكون قاسيًا أحيانًا، فما حدث فى السوق جاء بشكل مفاجئ ولكن فى وقته وكان مفيدا أكثر وأعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدًا أن الدراما تسير فى الطريق الصحيح، لأن القنوات هذا العام لم تتعرض لأى خسائر .