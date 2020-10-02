5 نجمات واصلن المشاركة في تحدي الطفولة بصور نادرة..لن تصدقوا كيف بدت سمية الخشاب

واصلت عدد من النجمات مشاركة الجمهور بصورهن في مرحلة طفولتهن، ومقارنتها بصورهن الحالية، تزامنًا مع انتشار تحدي الطفولة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي شارك فيه من قبل قطاع كبير من النجوم العرب.

سمية الخشاب

وحرص عدد من النجمات على الكشف عن صور نادرة لهن من طفولتهن، تُنشر للمرة الأولى، ليوضحن من خلالها كيف تغيروا على مدار السنوات الماضية، وكان أحدث هؤلاء الفنانة سمية الخشاب التي شاركت الجمهور على انستجرام بصورة قارنت فيها ملامحها حاليًا مع ملامحها فيما يبدو أنها فترة المراهقة.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة التي أظهرت أن ملامحها لم تتغير كثيرًا، وظهرت فيها بشعرها الأسود الذي اشتهرت به؛ وقالت: "أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة والحمد لله دلوقتي برضه مازلت جميلة، الحقيقة إن كل مرحلة في عمرنا ليها جمالها الخاص.. بحبكم".

مي كساب وأوكا

أيضًا الفنانة مي كساب شاركت الجمهور بصورتين لها ولزوجها المطرب الشعبي أوكا، خلال مرحلة الطفولة، وظهر زوجها في الصورة مرتديًا ملابس ضباط الشرطة، وعلقت بطرافة على الصورة قائلة: "لو كنت شفتك ببدلة الضابط دي كنت اتجوزتك برضه"، ولاقت صورة مي كساب وزوجها إعجاب قطاع كبير من جمهورهما، الذين عبروا أيضًا عن دهشتهم من مدى التغير الذي طرأ على الزوجين.

بسمة

الفنانة بسمة قررت أيضًا نشر صور لها لأول مرة مع جدها الراحل يوسف درويش تزامنًا مع ذكرى ميلاده، وظهرت فيها مع جدها في مرحلة الطفولة والشباب، واستعادت ذكرياتها معه وعلقت عليها قائلة: "الحب كله، يوسف درويش.. عيد ميلادك النهاردة.. يارب فاكرينك بالخير دائما".

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رزان مغربي

الفنانة اللبنانية رزان مغربي، كشفت عن صورة نادرة لها من الطفولة، ظهرت فيها ويبدو أنها كانت تؤدي استعراضًا راقصًا، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أشادوا أيضًا بملامحها الرقيقة في تلك المرحلة، وتعجبوا من مدى التغيير الذي طرأ عليها.

غادة عبد الرازق

الفنانة المصرية غادة عبد الرازق فاجئت جمهورها قبل أيام قليلة، بالكشف عن صورة نادرة لها من مرحلة الطفولة، حيث نشرت الصورة على انستجرام، ولم تعلق عليها سوى برسوم تعبيرية عبارة عن قلوب، وظهرت فيها خلال تكريمها من مدرستها.ولاقت صورة غادة عبد الرازق انتشارًا واسعًا بين محبيها، خاصة وأنها نادرًا ما تنشر ذكريات طفولتها وتشاركها مع الجمهور.