أحدثهن جيهان نصر..4 نجمات حافظن على جمالهن الفائق برغم الاعتزال ومرور السنوات الطويلة 

جيهان نصر خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد فترة طويلة من اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء، حيث تداول الجمهور قبل ساعات صورًا للنجمة المصرية جيهان نصر، على هامش حضورها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت.

جيهان نصر

صور جيهان نصر تداولها الجمهور بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا إعجابهم بها، خاصة وأن ملامحها الجميلة لم تتغير تقريبًا رغم اعتزالها منذ أكثر من 22 عامًا، وظهرت جيهان نصر وهي بكامل أناقتها وتلتقط الصور التذكارية خلال تواجدها بالحفل، وأشاد الجمهور بكيفية حفاظ النجمة المعتزلة على جمالها حتى هذه اللحظة، رغم تقدمها في العمر وابتعادها عن الأضواء.

فرح بسيسو

ولم تكن جيهان نصر الفنانة المعتزلة الوحيدة التي أحدث ظهورها مؤخرًا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سبقتها أيضًا النجمة الأردنية المعتزلة فرح بسيسو، بعدما تسربت صورة جديدة لها قبل أشهر قليلة، ولفتت فرح الأنظار بسبب ملامحها التي لم تختلف كثيرًا عما اعتاد عليه الجمهور من قبل، واعتبر البعض أن ملامح التقدم في العمر لم تبد واضحة عليها، حتى وأنها قررت التقاط الصورة الطبيعية بدون أي مؤثرات أو حتى وضع مكياج، وبعدها ظهرت مرة أخرى من خلال مقطع فيديو رفقة ابنتها.

ولاقى ظهور فرح بسيسو إعجاب عدد كبير من محبيها، بعدما قررت الظهور مرة أخرى منذ غياب دام لعدة سنوات عقب إعلان اعتزالها الفن والتفرغ لأسرتها.

نورمان أسعد

نورمان أسعد النجمة السورية، شهد أحدث ظهور لها قبل أشهر، حدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفاظها على جمالها، رغم اعتزالها منذ حوالي 13 عامًا

وتناقلت حسابات السوشيال ميديا مقطع فيديو حديث للفنانة السورية نورمان أسعد ظهرت فيه مع أفراد عائلة زوجها أثناء مشاركتها بعزاء تشييع والد زوجها نهرو محمد الكسنزاني، وبدت نورمان بلقطات بعيدة في الفيديو لكنها ظهرت مرتدية العباءة السوداء مع سروال الجينز، وبدت بملامح جميلة حيث شبهها الجمهور بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، معتبرين بأنها ما تزال تحافظ على جمالها الساحر الذي اشتهرت به.

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زينب العسكري

النجمة البحرينية زينب العسكري، رغم اعتزالها منذ حوالي 12 عامًا، إلا أنها عادت للأضواء مجددا قبل أشهر، وظهرت في بعض الصور التي انتشرت لها، بدون حجاب، وهو ما اعتبره البعض تمهيدًا لعودتها إلى التمثيل مرة أخرى.

أما أحدث ظهور لها في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية في شهر يناير الماضي، قد لاقى ترحيبًا واسعا من محبيها، الذين أشادوا بإطلالتها واعتبروا أن ملامحها لم تتغير ولازالت تحافظ على جمالها المعتاد، ولم تتغير مثل الكثير من النجمات اللاتي يختفي جمالهن بابتعادهن عن الساحة الفنية



