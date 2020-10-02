غادة عادل تفاجئ الجمهور بصورة جديدة لنجلها الأكبر محمد بمناسبة عيد ميلاده الـ22..شاهدوا

غادة عادل تكشف عن أحدث ظهور لابنها الأكبر محمد من زوجها السابق المخرج المصري مجدي الهواري، وتهنئه بعيد ميلاده، وتثير الجدل والتساؤلات بين متابعيها.

غادة عادل النجمة المصرية قد فاجئت متابعيها على موقع انستجرام، مساء اليوم، الخميس، بنشرها أحدث صورها بصحبة ابنها الأكبر محمد مجدي الهواري عبر خاصية القصص القصيرة، تزامنًا مع عيد ميلاده، وظهرت فيها وهي تحتضنه ووجهت له رسالة عبرت من خلالها عن سعادتها بابنها وهنأته بعيد ميلاده.

غادة عادل في أحدث ظهور مع ابنها الأكبر

وعلقت غادة عادل على صورة نجلها الأكبر التي شاركتها مع الجمهور وقالت: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك يا حبيبي ويسعد قلبك"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا بين جمهورها الذين عبروا عن دهشتهم بأن للنجمة المصرية ابن يتجاوز عمره الـ20 عامًا بالرغم من عدم ظهور ملامح التقدم في العمر عليها.

الجمهور مصدوم بصورة نجل مجدي الهواري وغادة عادل

كما تساءل البعض عن عمره ابنها الحقيقي الذي خطف الأنظار بأحدث ظهور له، وأكدوا أن ملامحه تشبه كثيرًا ملامح والده المخرج مجدي الهواري، فيما صدم البعض من كون هذا الشاب هو نجل غادة عادل، واعتبره البعض للوهلة الأولى بأنه رجل غريب عنها.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تنشر فيها غادة عادل صورة لابنها الأكبر، الذي وصفه البعض بأن ملامحه لم تتخط كونه شقيقها الأصغر وليس ابنها، وكانت غادة قد كشفت العام الماضي خلال استضافتها في أحد البرامج، بأن عمر نجلها الأكبر 21 عامًا، أي أنه حاليًا أتم عامه الـ22.

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ولدى غادة عادل من زوجها السابق مجدي الهواري 5 أبناء هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين، وانفصلت غادة عن زوجها قبل حوالي 3 سنوات.

في سياق آخر، تنتظر غادة عادل عرض أحدث أفلامها قريبًا، الفيلم الاول هو "أحمد نوتردام" الذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وانتصار وغيرهم.

أحدث أعمال غادة عادل

ويعود رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام" للتعاون مع غادة عادل بعد انقطاع لما يقارب 15 عام، حيث عمل الثنائي في بدايتهما الفنية في عدة أعمال سينمائية أبرزها فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى فيلم "عيال حريفة"، وهو الأمر الذي زاد من تشويق الجمهور للفيلم لرؤية الثنائي معاً بعد كل هذه السنوات.

ونشر رامز جلال صورة البوستر التشويقي للفيلم التي لاقت إعجاب الجمهور، وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم.. فيلم (احمد نوتردام)...قريباً.. لا تخافوا ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيما تنتظر غادة أيضًا عرض فيلم "الخطة العايمة" يوم 6 أكتوبر الجاري، وهو الفيلم الذي تشارك في بطولته مع كل من علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.