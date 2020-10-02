إطلاق منصة بسيطة لايف على شبكة الإنترنت

عقدت MAD Solutions شراكة مع منصة بسيطة لايف على شبكة الإنترنت؛ لتقوم بسيطة بعرض أفلام من توزيع الشركة عبر منصتها الافتراضية.



وأيضا: ومن المفترض أن تبدأ الشراكة بعرض فيلم عندي صورة: الفيلم رقم 1001 في حياة أقدم كومبارس في العالم للمخرج محمد زيدان، وسوف يتبعها العديد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وتستخدم المنصة نظام بيع التذاكر لحضور العروض أو المشاركة في أي فعالية فنية أو ثقافية.

كما أعرب مؤسسو منصة بسيطة لايف عدنان كمال، إدي حصوة، وريم قاسم عن سعادتهم بالشراكة مع MAD Solutions في عرض مجموعة من الأفلام العربية المميزة في الفترة القادمة، حيث تُعتبر تلك الشراكة من الخطوات المهمة التي تتخذها المنصة في توصيل جميع أنواع الفنون وآليات الترفيه الثقافي إلى جمهور عالمي، مما سيساعد القطاع الثقافي في اتخاذ نهج جديد يواكب أولًا تداعيات الفترة الحالية وثانيًا جيل التكنولوجيا.

موقع بسيطة لايف تم تدشينه نتيجة تأثر قطاع الثقافة بفيروس كورونا وهو مساحة أو مسرح افتراضي؛ أي منصة للفنانين من كل التخصصات، وصانعي الأفلام والرسوم المتحركة والمنشآت لأداء عروضهم عن طريق البث المباشر ومشاركة المحتوى وإجراء جلسات مباشرة أو مسجلة مسبقًا، مع إمكانية فرض رسوم معقولة على جماهيرهم للمحافظة على دخلهم.