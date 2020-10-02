رانيا ملاح تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا ملاح عدة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة وهي ترتدي بدي كت باللون الاسود وبنطلون رمادي يبرز جمالها، كما تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا ملاح في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، وقبعة انيقة ، وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.