تفتكروا الروشة أوي دي علا ولا ماجي .. شاهد أحدث ظهور لعلا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت علا رشدي بإطلالة انيقة ببنطلون جينس وجاكت ونضارة شمسية .

وعلقت علا رشدى قائلة:"تفتكروا الروشة اوي دي علا ولا ماجي ..قديمة اوي كلمة روشة دي بس حاسة ان هي ماشية مع الطقم".

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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.