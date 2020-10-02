فن ومشاهير

هذا ما حققته أغنية أماكن السهر لـ عمرو دياب

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ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك". 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

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وعلى صعيد آخر تصدر الفنان الكبير عمرو دياب، تريند "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع من أبرز الأغاني الخاصة به.

جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "متعملش حاجة و أنت تحت تأثير عمرو دياب عشان هتندم بعدها"، و"ثاني احسن اشي ممكن تعمله بهالجو انك تطلع درايڤ، اول احسن اشي تكون مشغّل عمرو دياب بالطريق".

الواحد مزاجه رايق وهو مشغل عمرو دياب ف الوقت داا ومفيش احلي من كداا بصراحه"، وغيرها من التغريدات التي أشادت بأعمال عمرو دياب على مدار مشواره الفني الحافل.

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