زينة تكشف عن صورة واضحة لطفليها التوأم من أحمد عز بمناسبة عيد ميلادهما السابع..شاهدوا

زينة الفنانة المصرية، كشفت أمس الخميس عن أحدث صورة لطفليها التوأم زين الدين وعز الدين، تزامنًا مع عيد ميلادهما السابع، الذي يحل اليوم، الجمعة 2 أكتوبر.

زينة تنشر صورة لطفليها التوأم لأول مرة

زينة نشرت عبر حسابها على انستجرام لأول مرة صورة طفليها من الفنان المصري أحمد عز، بالرغم من حرصها طوال السنوات الماضية على إبعادهما عن الأضواء وعدم نشر أي صور خاصة بهما، إلا أنها قررت هذا العام في عيد ميلادهما أن تشارك الجمهور بصورة تُظهر كيف كبر الطفلين ومشاعرها نحوهما.

التوأم زين الدين وعز الدين ظهرا من الخلف وهما يسيران على ممر داخل البحر، وحرصت زينة على عدم الكشف عن ملامح وجههما، وعلقت على الصورة قائلة: "أنا اتولدت من 7 سنين، لحظة ما اتولد زين وعز ولسة المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم".

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها من أحمد عز

وعبرت زينة عن مدى حبها وسعادتها بطفليها وأضافت: "يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم.. أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده.. كل سنة وأنتوا طيبين.. العمر كله يارب والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال.. ربنا يحفظهم.. على أد الصبر يأتي الجبر.. ألف حمد"، ولاقت الصورة إعجاب قطاع كبير من جمهورها، الذين تمنوا لها السعادة لها ولطفليها.

في سياق آخر، كانت زينة قد خسرت إحدى القضايا المقامة بينها وبين الفنان أحمد عز والد طفليها، بعد أن حُكم على شقيقتها نسرين رضا بالسجن لمدة 6 أشهر و وبكفالة 1000 جنيه، وذلك على إثر الأحداث التي وقعت في أحد الفنادق بمصر العام الماضي، حيث تردد أنه كان هناك اشتباكات بالايدي بين كل من الفنان أحمد عز، وزينة وشقيقتها نسرين بعدما تواجدوا في أحد الفنادق في منطقة العلمين، وتعرض أحمد عز للاعتداء في البداية على يد شقيقة الفنانة المصرية، ودافع عز عن نفسه، وقامت جميع الأطراف بتحرير محضر بالأحداث التي وقعت.

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أحدث أعمال الفنانة زينة

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة المصرية زينة هو مسلسل "جمع سالم" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا وشارك في بطولته دلال عبد العزيز ومحمد علاء وومحمد شاهين وملك قورة وتأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، ودارت أحداث العمل في إطار درامي حول قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

