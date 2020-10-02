فن ومشاهير

فريق شارموفرز يعلن تأجيل حفله بالمعادي حرصا على سلامة الجمهور

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أعلن فريق شارموفرز، تأجيل حفلهم في المعادي والذي كان من المقرر إقامته اليوم في ميدان جراند مول الساعة السابعة مساءً.

وذكر الفريق أن سبب التأجيل هو بسبب الظروف وحرصًا على سلامة الجمهور.

يذكر أن حققت أغنية "سينجل" لـ شارموفرز، نجاح كبير جدًا، حيث إقترب الفيديو كليب الخاص بالأغنية من كسر حاجز الـ 4 مليون ومشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية: "السلام عليكم..groovy مزيكتنا .. x5 Random كان يوم طبيعي .. ماشي عادي أنا ... جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة .. عدت قدامي وشوفتها.... نفضت لشغلي هاروحلها".

Random كان يوم طبيعي .. ماشي عادي أنا.. جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة .. عدت قدامي وشوفتها... نفضت لشغلي هاروحلها .. هاروحلها .. 2X يا لا بينا أهو .. Single free to mingle".

break up لسة خارج من .. مش فارقة معايا الشكل ... makeup عاملة شعر ولا  lessee وياما عملوه curly ياما عملوه شعر .. ومنهم ضرب لون عشان ألبس بدلة العريس".

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