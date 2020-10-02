إسماعيل مصطفى يشارك في مسلسل الوجه الآخر بـ شخصية "عبقرينو"

يجسد الفنان إسماعيل مصطفى، شخصية "عبقرينو" بـ مسلسل الوجه الآخر، وهو هاكر موبايلات،وجاء ترشيحه من قبّل المخرج المنفذ أيمن صقر.

وقال إسماعيل مصطفى، في تصريح لـ "دوت الخليج" :"المخرج سميح النقاش مختلف.. بيخلي الممثل طول الوقت مبسوط انه شغال .. مخرج صاحب وجهة نظر عظيمه ودايما بيدور على طريقه مختلفة يقدم بيها ممثلين .. ويابخت اللي يشتغل معاه .. وطبعا اتمنى اشتغل معاه تاني في مساحة أكبر تديني فرصه اتعلم منه اكتر واكتر".

وتابع قائلًا: " كواليس المسلسل كانت هايلة وكلها هزار وضحك واستاذ ماجد المصري نجم بحق وحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. كان مفيش منه اتنين .. وطبعا نسرين طافش وندى موسى وهبه الاباصيري كلهم نجمات هايلين وعاملين شخصيات في المسلسل تتدرس في التمثيل".

أضاف إسماعيل مصطفى: "فيه مخرجين كتير نفسي امثل تحت قيادتهم طبعا زي استاذ ابراهيم فخر .. وأستاذة كامله ابو ذكري نفسي اشتغل معاها .. وفي السينما اكيد نفسي اشتغل مع شريف عرفه ومروان حامد بس حاسس انه مش دلوقتي لسه شوية".

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أما عن أعماله السابقة قال: "شاركت قبل كده في ادوار مختلفه صغيره وكبيره .. زي مسلسل "عد تنازلي" .. وكان بترشيح من المخرج حسين المنباوي نفسه واتمنى اشتغل معاه في رمضان الجاي واكيد هيقدمني بشكل جديد للجمهور والشغل معاه ممتع جدا وهو شخصيه ذات طابع فني خاص".

وشاركت في الابواب المغلقه بشخصية "فارس" والحمد لله حققت نجاح هايل، اخراج الاستاذ رامي رزق الله ، وفي "البلاتوه" مع أحمد امين، وأتمنى تكرار التجربة معاه".

كما أكد إسماعيل مصطفى، إنه يشارك في مسلسل جديد سوف يتم عرضه في رمضان 2021، سوف يتم الإعلان عنه قريبًا وهو حاليًا في مرحلة التحضيرات.

وإختتم إسماعيل حديثه قائلًا: "انا شايف اننا بنعيش فتره فنيه مهمه وخاصه في نفس الوقت .. مبقاش الفن مقتصر على المسرح والتليفزيون في رمضان وبس .. المسلسلات الجديده بقت طول السنه موجوده .. وكمان الابلكيشنز فتحت باب فني مهم للمسلسلات القصيره والافلام كمان .. زي نتفلكس وشاهد نت ووتش ات وغيرهم .. ده غير ان حتى البرامج بقى فيها اسكتشات تمثيلية .. وإن شاء الله مصر تفضل رائده في تقديم الاعمال الدرامية والسينما زي ما طول عمرها على القمة".