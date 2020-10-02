بفيديو بدون مكياج.. ميس حمدان تبرز جمالها فى أحدث إطلالة

نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميس حمدان في الفيديو وهى مبتسمة وتبررز جمالها بدون مكياج.

ونال الفيديو إعجاب متابعيها :

-قمر من غير مكياج

-بحبك يا نجمة

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من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

وأضافت ميس حمدان، لـ دوت الخليج، أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر القنوات والإذاعات واليوتيوب، الخميس المقبل.

«اصحى صحصح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان