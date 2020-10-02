أخبار الفن| الجمهور يطارد ناهد السباعي .. تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأجيل موعد إقامة الدورة الـ42، التي كان من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.

تصدرت الفنانة ناهد السباعي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو لايف لها وهي ترقص على العمود، لكنها سقطت أثناء البث المباشر، الأمر الذي وضعها في موقف محرج.

أكد الفنان شادي خفاجة، أن حالة والده مستقرة بعد إجرائه عملية جراحية. Advertisements قال شادي خفاجة، في تصريح لـ "دوت الخليج": " الحمد لله مكتب الوزيرة و مكتب رئاسة الوزراء و الدكتور أشرف ذكي قاموا معانا باللازم و حولنا بابا على مستشفى معهد ناصر و محجوز في العناية الخاصة و بيتعمل معاه اللازم ، و يارب يقوم بالسلامة".

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، التي ولدت في القاهرة 2 أكتوبر 1944، وحصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك.



تستعد نسمة محجوب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "كل شمس و ليها ضل" مساء اليوم الجمعة عبر جميع وسائل التواصل الأجتماعي.

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "من 20 سنة".