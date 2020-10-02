بعد إعلان التبرع بأعضائه حال وفاته .. معلومات عن النجم الهندي أميتاب باتشان

أميتاب باتشان، هو مغني وممثل ومنتج ومقدم برامج هندي، عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية، وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلم في حياته الفنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.

يعتبر أميتاب باتشان أحد أهم الممثلين تأثيرًا في تاريخ السينما الهندية وبسبب تأثيره وتصدره المشهد السينمائي في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين دعاه المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو بـ"رجل صناعة السينما الوحيد".

كما فاز أميتاب باتشان بالعديد من الجوائز الكبرى في حياته المهنية، من ضمنها ثلاثة من جوائز الفيلم الوطني لأفضل ممثل (بالمشاركة مع كمال حسن ومامووتي) و14 جائزة فيلم فير والعديد من الجوائز الأخرى في المهرجانات السينمائية الدولية وهو أكثر ممثل ترشح لجوائز فيلم فير في الفئات الرئيسية حيث يمتلك 39 ترشيحًا.

بالإضافة للتمثيل، عمل باتشان كمغني ومنتج أفلام ومقدم برامج تلفزيونية. لديه أيضًا تجربة في السياسة في سنوات الثمانينات. قامت الحكومة الهندية بتكريمه بجائزة بادما شري في عام 1984 وبجائزة بادما بهوشان في عام 2001 وبجائزة بادما فيبهوشان في عام 2015 لإسهاماته في مجال الفن.

ظهر باتشان في هوليوود لأول مرة في فيلم The Great Gatsby عام 2013 وأدى فيه دور ماير ولفشيام.