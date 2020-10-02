رحمة تطرح كليب «يا معلم» على يوتيوب .. فيديو

طرحت المطربة رحمة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «يا معلم» بطريقة الفيديو كليب وذلك على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الاغنية كلمات رحمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق عبد الجابر، مكس وماستر شريف عبد الجابر، جيتار مصطفى نصر، اورج محمود شاهي، طبلة سعيد ارتيست، رق حازم زيدان، وتم الاستعانة بكورال مجموعة احمد سعودي، والكليب تصوير هاني شانا ، ومونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول كلماتها: م الآخر عايزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. و أنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعي تفكر إني ها أسيبك و أنت في آخر الدنيا ها أجيبك .. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هوه أنا أقدر أتكلم.

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فكرة الكليب مستوحاة من قصة حب هنومة وابو سريع في فيلم «باب الحديد» وقد استطاعت ببراعة الفنانة رحمة تقمص شخصية الفنانة الراحلة هند رستم واستحضار روحها الشقية الخفيفة المرحة داخل الكليب لتعبر بشكل واقعي عن كلمات الاغنية مستعينة بالاستايلست بوسي العدلي في اختيار جلاليب تناسب ايقاع الاغنية، و حتي الإكسسوار من: حلقان وغوايش كثيرة ملونة و خلافه.

وقد صرحت المطربة رحمة :أنها ارادت أن تفاجئ جمهورها بأن تخرج عن ما تعودوا منها عليه و هو شكل البنت الشيك الكلاس في لبسها و أسلوب غنائها الرومانسي الناعم الحالم كما في آخر أعمالها في ألبوم «إزاي أنساك» وكذلك بعد اخر اغانيها الوطنية واتي كانت بعنوان «انتباه يا مصري» و التي طرحتها في أعياد أكتوبر العام الماضي، و بأغنية «يا معلم» تثبت أنها أيضا تستطيع تقديم اللون الشعبي ببراعة وتتمنى ان ينال رضى الجمهور ويحقق النجاح المطلوب.

واضافت رحمة: أن اغنية «يا معلم» تنتمي الى الطابع المقسوم الشعبي و انها استلهمت كلماتها من فيلم «باب الحديد» نتيجة حبها الشديد لملك الترسو الفنان الراحل فريد شوقي.

وقد وجهت رحمة الشكر لكل من: الملحن عزيز الشافعي والمخرج اشرف فايق على مساندتهم الشديدة لها فنيا و معنويا في انتاج الاغنية في هذه المدة القصيرة خاصة بعد تعافيها من مرض كوفيد-19(فيروس كورونا المستجد) بحمد الله.